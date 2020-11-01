زوجة شون كونري تكشف أسرار اللحظات الأخيرة في حياة «الأسطورة»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

نقلت صحيفة «ذي ميل أون صنداي» عن زوجة الممثل البريطاني شون كونري الذي توفي أمس السبت عن 90 عاماً، أنه كان مصاباً بالخرف.

وقالت ميشلين روكبرون، وهي رسامة فرنسية والزوجة الثانية لكونري، إن الفنان الذي اشتهر بتجسيده شخصية العميل السري 007 «توفي أثناء نومه بسلام».

وأضافت «كنت معه طوال الوقت وفقد الوعي. هذا ما أراده». وكشفت عن أنه «كان يعاني من الخرف وكان لذلك تأثير سلبي عليه».

وتابعت روكبرون «لقد كان رائعاً وكانت لدينا حياة رائعة. سيكون الأمر صعباً جداً بدونه، وأنا أعلم ذلك. لكن لا شيء يدوم إلى الأبد».

وأعلن جايسون نجل السير شون كونري لهيئة «بي بي سي» أن والده توفي بسلام أثناء نومه خلال وجوده في جزر البهاما، وكان «يشعر بتوعك منذ فترة» دون ذكر تلك التفاصيل التي كشفت عنها زوجة الفنان الراحل.

وعقب انتشار خبر وفاة الممثل الأسطوري الذي كان أول من أدى دور العميل السري جيمس بوند، تدفقت التعازي والكلمات التي تنعي واحداً من أساطير التمثيب.

وقال الممثل البريطاني دانيال كريغ الذي تولى في السنوات الأخيرة دور جيمس بوند في أحدث أفلام السلسلة، إن شون كونري «وضع أسس عهد وأسلوب» سينمائيين.

وأضاف الممثل البالغ 52 عاماً «آمل بأن يكون هناك ناد للغولف في المكان الذي انتقل إليه»، في إشارة إلى إحدى أهم هوايات شون كونري.

ويؤدي كريغ دور العميل السري 007 في الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند «نو تايم تو داي»، الذي من المقرر عرضه في دور السينما في أبريل المقبل.

وحصل الممثل الاسكتلندي شون كونري الذي حاز لقب فارس في عام 2000، على مكافآت كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقوداً، ومن بينها جائزة أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتا بافتا.

وأعلنت العائلة أنها ستشيع شون كونري في مراسم خاصة، قائلة إنها تعتزم إقامة مراسم تكريمية فور انتهاء الفيروس.

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