شاهد آخر صورة للأسطورة الراحل شون كونري قبل وفاته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت صورة أخيرة مؤثرة لأسطورة جيمس بوند النجم شون كونري، الذي توفي أثناء نومه عن عمر يناهز الـ90 عاماً، وهو يقف مع ابنه جيسون في عيد ميلاده الـ89.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل، أوضحت الصورة الممثل الحائز جائزة الأوسكار وهو يبتسم نصف ابتسامة ويرفع إصبعه في الهواء وهو جالس بين ابنه وزوجة ابنه، فيونا أبتون، في أغسطس من العام الماضي.

ونعى الآلاف حول العالم الممثل الحائز جائزة الأوسكار الذي وافته المنية في جزر الباهاما، وترك وراءه زوجته ميشلين وجيسون وابنه الآخر ستيفان.

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