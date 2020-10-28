كرمه مهرجان الجونة.. تهمة الاغتصاب تلاحق جيرار دوبارديو مجددا

المصدر: باريس- وكالات

يعيد قاض في باريس التحقيق في اتهامات بالاغتصاب موجهة للممثل العاملي جيرار دوبارديو بعد طلب تقدمت به المدعية رفضا لإغلاق التحقيق الأول في القضية، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف في معلومة أكدها مصدر قضائي.

وكانت المدعية، وهي ممثلة شابة تقول ان دوبارديو الذي كرمة مهرجان الجونة السينمائي بجائزة الإنجاز الإبداعي خلال إفتتاحة الإسبوع الماضي، تعرض لها عنوة في أغسطس 2018 في دارة نجم السينما الفرنسية في باريس.

وذكر مصدر قضائي أن قاضي التحقيق عُيّن في 19 أغسطس الماضي لدرس الشكوى مع ادعاء بالحق المدني، وهو مسار يتيح تعيين قاض بصورة شبه تلقائية لإعادة إطلاق التحقيقات. وبهذه الطريقة أعيد إطلاق التحقيقات في اتهامات بالاغتصاب في باريس بحق المخرج لوك بيسون ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أيضا بعد إغلاق التحقيقات الأولية.

وكانت النيابة العامة الفرنسية أنهت في الرابع من يونيو 2019، تسعة أشهر من التحقيق الأولي في القضية قائلة إن «الاستقصاءات الكثيرة التي أجريت» لم تسمح «بإثبات الانتهاكات المشار إليها في كامل أركانها» الجرمية.

وتقول المدعية إن الوقائع وقعت في دارة النجم في باريس، وهو فندق خاص في الدائرة السادسة في العاصمة الفرنسية، في أغسطس 2018. واستمعت الشرطة إلى الممثل البالغ 71 عاما.

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