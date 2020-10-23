وفاة الساحر الشهير جيمس راندي

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

توفي عن عمر يناهز الـ92 الساحر الكندي - الأميركي جيمس راندي، الذي اشتهر ببراعته في سحر الاختفاء، وتشكيكه في صدقية من كان يصفهم بدجالي الخوارق.

وأصدرت مؤسَسَة الساحر الراحل بياناً مقتضباً يوم الأربعاء أبدت فيه «الحزن الشديد للإعلان عن وفاة جيمس راندي، بسبب مشاكل تتعلق بعمره».

وراندل المولود عام 1928 في تورنتو - واسمه الحقيقي راندال زوينج وعُرِف بأسماء عدة منها «زو ران» و«برينس ايبيس» و«تيليباث» و«راندال العظيم» وجيمس راندي - كان متخصصاً في سحر الاختفاء، وحطم الرقم القياسي للوقت الذي أمضاه الشهير هاري هاوديني في نعش مغلق مغمور بالماء، إذ بقي 55 دقيقة محبوساً داخل كتلة من الجليد.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن جيمس راندي عولج في السنوات الأخيرة من مرض السرطان ومن مشاكل في القلب.

وبالإضافة إلى مواهبه كساحر، اكتسب جيمس راندي شهرته من تشكيكه في دجالي الخوارق وصحتها.

وقال راندي لصحيفة «نيويورك تايمز» عام 1981 «الاختلاف بيني وبينهم هو أنني أعترف بأنني دجّال، أما هم فلا يفعلون ذلك».

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