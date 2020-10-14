شهيرة تنعى زوجها محمود ياسين: «رحل حبيب عمري.. خلاص»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بكلمات قليلة، وصورة لشريك العُمر الراحل، نعت الفنانة المصرية شهيرة زوجها الفنان القدير محمود ياسين، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء، عن 79 عاماً.

وكتبت الفنانة عبر حسابها على «فيس بوك» «رحل حبيب عمري خلاص»، ناشرة صورة للفنان القدير الراحل. لتنهال التعليقات من متابعي صفحتها، ناعية محمود ياسين، معربين عن حزنهم لرحيل أحد عمالقة الفن المصري.

وكان الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، قد أعلن منذ ساعات نبأ وفاة والده، وكتب على صفحته على «فيس بوك»: «توفي الى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. انا لله وانا اليه راجعون.. أسألكم الدعاء».

يشار إلى أن محمود ياسين من مواليد محافظة بورسعيد الساحلية في شمال مصر، تخرج من كلية الحقوق وبدأ مسيرته الفنية في أواخر الستينات على المسرح. وأثرى السينما والدراما والمسرح في مصر على مدار تاريخه، إذ شارك في أكثر من 150 فيلماً، وأكثر من 60 عملاً درامياً و20 مسرحية، كما أوردت وكالة فرانس برس اليوم.

وكانت بطولته الأولى كممثل أمام الفنانة المصرية الكبيرة الراحلة شادية حين جسّد شخصية «حمدي» في فيلم «نحن لا نزرع الشوك» عام 1970.

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