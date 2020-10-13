هاشتاغ مغتصب ينتصر.. إلغاء حفل سعد لمجرد في القاهرة

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

قرر مسرح "كايرو شو" إلغاء حفل النجم المغربي سعد لمجرد في القاهرة بعد حملة كبيرة تعرض لها على مدار الساعات الماضية بسبب اتهامات الفنان المغربي في قضايا اغتصاب. وتصدر هاشتاغ #سعد_لمجرد_مغتصب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقام موقع "تكتس مارشيه" فعليا بإلغاء أيقونة حجز حفل سعد لمجرد في خطوة تؤكدالغاء الحفل رسميا، ثم جاء قرار حذف الملصق الدعائي للحفل بالكامل .

واكدت مصادر في إدارة مسرح "كايرو شو" ل"لامارات اليوم" أنه بكل أسف لم يكن يتوقع احد ان تصل حملة الهجوم الى هذا الحد وأمام هذه العاصفة كان لابد من إلغاء الحفل كليا الحفل واكتفت إدارة المسرح بحذف الدعاية الخاصة بالحفل وايقونة حجز التذاكر احتراما لرغبة الجمهور.

وقامت صفحة "كايرو شو" على موقع "فيس بوك" بحذف المنشورات الدعائية للحفل بعد الضغوط التي تعرضت لها من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الرافضين لإقامة الحفل، وتعرض "كايرو شو" لانتقادات لاذعة بعد إعلانه عن حفل سعد لمجرد، ودشنت حملات مقاطعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضايا التحرش والاغتصاب المتهم فيها لمجرد لأكثر من مرة. آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "عدى الكلام" التي طرح الفيديو كليب الخاص بها في يوليو الماضي.

يذكر أن سعد لمجرد أحيا بشهر ديسمبر عام 2015 أول حفل له في مصر ، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، في مسرح "بورتو كايرو مول". وحقق الحفل نجاحا كبيرا رغم وجود الكثير من السلبيات في الادارة والتنظيم

وشهد الحفل حضور عدد كبير من جمهور سعد.. واحتفل سعديومها بعيد ميلاد والدته التي حضرت معه من المغرب وصعدت على المسرح مع والده ايضا ، ووجه لها سعد التحية وشاركه الجمهور في الاحتفال بعيد ميلادها

وتسبب التكدس وقتها في حدوث بعض المشكلات بالحفل مثل حدوث ثلاث حالات إغماء لفتيات، بسبب التزاحم الشديد

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news