هنادي مهنى وأحمد خالد صالح يعقدان قرانهما بشكل مفاجئ.. خوفاً من «الموجة الثانية»

المصدر: القاهرة - نجلاء سليم

في مفاجأة للوسط الفني، احتفل الموسيقار هاني مهنى بعقد قران ابنته الفنانة هنادي مهنى على الممثل أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، مساء أول من أمس، في مسجد الشرطة بالتجمّع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

واقتصر حضور الحفل على عائلة العروسين، وعدد من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، علاوة على عدد من الفنانين، ومنهم محمد الشرنوبي، وريم سامي، والمطربة الشعبية بوسي.

وتكتم العروسان خبر إعلان اقتراب عقد قرانهما حتى قررا مفاجأة الجميع بعقد القران غير المتوقع.

وتمت خطبة هنادي وأحمد في ديسمبر الماضى، وكانت الخطبة أيضاً مفاجأة، إذ كان أحمد وهنادي يعلنان دائماً أنهما مجرد صديقين قريبين، حتى فوجئ الجميع بتسريب بعض صور الخطوبة العائلية التي تمت بمنزل الموسيقار هاني مهنى.

وتعاون أحمد وهنادي في عمل فني برمضان الماضي، وهو مسلسل «الفتوة»، وجمعت بينهما قصة حب داخل المسلسل أيضاً، وجاء العمل عقب خطبتهما الرسمية، وشارك في المسلسل ياسر جلال ونجلاء بدر ومي عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأحمد صلاح حسني.

وأكدت مصادر مقربة أن حفل عقد القران لم يكن مخططاً له حالياً، ولكنه تم بسرعة خوفاً من أن تحدث موجة ثانية من جائحة كورونا، إذ قرر العروسان أن يتزوجا قبل أي مشكلات قد تطرأ قريباً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news