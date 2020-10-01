ابنة أصالة نصري تحسم الجدل حول إصابة والدتها بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عبر العديد من معجبي الفنانة السورية، أصالة نصري، وأصدقائها من داخل الوسط الفني، اليوم، عن قلقهم من أنباء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إصابة شقيقها.

وكتب أنس نصري، شقيق أصالة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "استلمت نتيجة تحليلي الخاصه بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الإنعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله ، أراكم قريبا بصحة وعافية".

وحسمت شام الذهبي، ابنة أصالة نصري، الجدل بشأن إصابة والدتها بعد انتقال العدوى لها من شقيقها.

وبحسب وسائل اعلام مصرية، فقد نفت شام الذهبي كل ما يتردد في هذا الشأن بقولها: "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وأصالة بخير".

وأضافت: "والدتي وأشقائي بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوی "کورونا" من خلال أنس، بالإضافة إلى أنهم لم يجروا مسحة كورونا".

وأكدت الذهبي على أنهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة بسبب ظروف سفره.

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