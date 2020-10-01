ابنة أصالة نصري تحسم الجدل حول إصابة والدتها بـ "كورونا"
عبر العديد من معجبي الفنانة السورية، أصالة نصري، وأصدقائها من داخل الوسط الفني، اليوم، عن قلقهم من أنباء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إصابة شقيقها.
وكتب أنس نصري، شقيق أصالة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "استلمت نتيجة تحليلي الخاصه بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الإنعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله ، أراكم قريبا بصحة وعافية".
وحسمت شام الذهبي، ابنة أصالة نصري، الجدل بشأن إصابة والدتها بعد انتقال العدوى لها من شقيقها.
وبحسب وسائل اعلام مصرية، فقد نفت شام الذهبي كل ما يتردد في هذا الشأن بقولها: "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وأصالة بخير".
وأضافت: "والدتي وأشقائي بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوی "کورونا" من خلال أنس، بالإضافة إلى أنهم لم يجروا مسحة كورونا".
وأكدت الذهبي على أنهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة بسبب ظروف سفره.
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