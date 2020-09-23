روّاد مواقع التواصل ينتقدون «الداعية عاشق النجمات».. ما حقيقة «ارتباط» حلا شيحة ومعز مسعود؟

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

انتشر خلال الساعات الأخيرة خبر شكل مفاجأة في مصر، وشغل كثيرين، وهو ارتباط الفنانة حلا شيحة رسمياً بالداعية معز مسعود، الذي كان متزوجاً بالفنانة شيري عادل، وانفصلا العام الماضي.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الارتباط نقلاً عن مواقع إعلامية مصرية، ولم ينف أيّ من حلا أو معز الخبر رغم انتشاره بقوة على كل المنصات ومصاحبة الخبر بتعليقات ساخرة و«هاشتاج» على موقع «تويتر» أيضاً يحمل انتقادات للداعية، إذ رأى البعض أن معز «يعشق الارتباط بالنجمات الشهيرات»، و«صاحب زيجات قصيرة جداً».

واستندت الأخبار المتداولة بشأن ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود على وقائع عدة أهمها تواجد الثنائي بشكل مكثف سوياً. كما أن معز شوهد وهو يحضر معها تصوير بعض الأعمال الفنية، ومنها ما كان خارج مصر في الفترة الأخيرة.

ودلل آخرون على قصة حب حلا ومعز بعد متابعة منشوراتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما «انستغرام»، إذ نشر معز مؤخراً صورة له وهو يعزف الجيتار وكان جالساً على أحد الأرصفة بالشارع وعلق على الصورة بالإنجليزية: «شكراً جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت»، لترد الفنانة حلا: «معز.. من التقطت هذه الصورة؟».

ورغم تجاهل معز لجميع التعليقات، إلا أنه رد على حلا فقط وقال لها هذا الشخص رجل مميز جداً. وترددت أنباء أن قصة الحب بين حلا ومعز وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتحديد عقب طلاق حلا ورجوعها للحياة الفنية مرة أخرى، واستئناف نشاطها الفني وظهورها المجتمعي.

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل «خيانة عهد»، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وآخرون. كما تشارك مع الفنان تامر حسني في بطولة فيلم «إلا أنا» وهو أول عودة سينمائية لها بعد خلعها الحجاب ويشارك في بطولته سوسن بدر وماجد الكدواني.

يشار إلى أن معز مسعود تزوج ثلاث مرات، الأولى والدة أطفاله واسمها سارة، ثم ارتبط بالبلوجر السياحية بسنت نور الدين، ودام الزواج نحو 180 يوماً فقط، وبعدها دخل مجال الإنتاج الفني وتعرف على الفنانة شيري عادل وتزوجها أثناء تصوير مسلسل من إنتاجه شاركت في بطولته بعنوان «السهام المارقة». وتم إعلان الزواج عبر منشور يخص العمل وتطوراته وجاء خبر الزواج متضمناً البيان الصحافي عن «السهام المارقة»، ولم ينظم عرس أو مراسم للزواج الذي استمر قرابة العام والنصف وكان سبباً في الهجوم على الداعية الذي وصفه البعض بأنه «مودرن»، ويحب الزواج من الفنانات رغم أنهن بدون حجاب، ومخالفات لوجهة نظر يعتنقها كثيرون من الدعاة في الغالب، وتم الطلاق بين شيري ومعز بعد 18 شهراً فقط، وبعد الكثير من اللغط والشائعات.

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