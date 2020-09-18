النائب العام المصري يحدد عقوبة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أمر النائب العام المصري، الجمعة، بإخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد حسن و زوجته زينب بعد سدادهما ضماناً مالياً قدره 40 ألف جنيه في واقعة تصوير واستغلال ابنتهما للكسب السريع، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وأكدت النيابة في بيانها أنها استكملت استجواب المتهمين اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعد عرض الأمر على السيد المستشار النائب العام، أمر بإخلاء سبيل المتهمين بعد سداد ضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.

فيما جاء أمر النيابة بعدما كان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه اليوتيوبر وزوجته باستغلال طفلتهما وتعريضها للخطر بعد نشرهما فيديو أرعبا فيه الطفلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news