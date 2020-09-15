بسبب "كورونا".. ديانا كرزون تعلن زواجها دون حفل زفاف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن زواجها من الإعلامي الأردني، معاذ العمري، أمس، دون إقامة حفل زفاف، التزاما بالإجراءات الاحترازية.

ونشرت كرزون صورة لها بصحبة العمري في ليلة الزفاف وعلقت عليها قائلة: "اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة".

ودعت كرزون الله أن يبعد الوباء عن البلاد وأهلها الطيبين، وأن تكون الحياة الجديدة التي هي بصدد الدخول فيها مليئة بالهدوء وراحة البال والسلام.

ويذكر أن ديانا كرزون كانت قد أعلنت عن خطوبتها من معاذ العمري بداية العام الحالي، خلال حفل أقيم بمنزلها.

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