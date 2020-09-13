مسلسل «الاختيار 2» يكشف عن بطله الثاني أمام كريم عبدالعزيز

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

كشف المخرج بيتر ميمي عن أن بطلاً جديداً قد وقّع في الساعات الأخيرة، ليشارك النجم كريم عبدالعزيز بطولة الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021، وهو الفنان أحمد مكي.

والمسلسل في جزئه الثاني من تأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي لتامر مرسي، ومازال الاختيار قائماً لنجوم الجزء الثاني، ولكن تم الاستقرار على الدورين الأساسيين.

ونشر «ميمي» عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، صورة لكريم عبدالعزيز، وأخرى لأحمد مكي، وعلق عليها: «الاختيار2.. كريم عبدالعزيز.. أحمد مكي.. رمضان 2021.. إنتاج سينرچى.. تأليف هاني سرحان».

وتقرر تقديم جزء ثان من مسلسل الاختيار عقب نجاح الجزء الأول من المسلسل وتربعه على قمة المشاهدات في رمضان ونجاحه على المستوى النقدي والجماهيري، وحصوله على إشادات واسعة من كل الجمهور بالوطن العربي

وتناول الجزء الأول حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين مربع البرث، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

ولعب بطولة المسلسل أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف مثل إياد نصار ومحمد عادل إمام وآسر ياسين وأحمد وفيق وعمرو سعد وغيرهم من النجوم، وكان العمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ورغم إعلان بيتر ميمي عن بطولة مكي إلى جانب كريم للجزء الثاني من مسلسل الاختيار إلا أنه ولأسباب غير معروفة أزال المنشور عن صفحته دون توضيح،

ويتردد أن إعلانه للخبر أغضب شركة الإنتاج، خاصة أنها أرادت أن تعلن عن المفاجأة بطريقتها في بيان رسمي كعادتها مع الأحداث والتعاقدات الضخمة بالمسلسلات والأفلام.

ولم تعلن شركة الإنتاج حتى الآن الخبر عن طريق صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر بيان رسمي صحفي عبر مسؤولها الإعلامي.

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