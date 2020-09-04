هيفا وهبي عن ممثل سوري: "قمرين دول ولا عنيك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشادت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم، بالممثل السوري، معتصم النهار، الذي يشاركها بطولة أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "أسود فاتح".

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" عن معتصم النهار: "قمرين دول ولا عنيك، ممثل هادئ ومحترم ويليق به النجاح، وسيم جدا! كتير ناس تحب أن ترانا سويا في عمل فني".

وأردفت هيفاء: "لكن الله يستر من الذي سيشاهدونه بالمسلسل".

وأرفقت هيفاء مقطعا مصورا لها مع معتصم النهار أثناء تصويرهما أحد المشاهد الرومانسية في المسلسل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news