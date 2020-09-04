ابنة رجاء الجداوي تكشف عن مهر والدتها: "أحلى قصص الحب"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد مرور شهرين على وفاتها إثر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، كشفت ابنة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، سرا عن والدتها الراحلة.

وشاركت "أميرة" ابنة رجاء الجداوي صورة لمهر والدتها، الذي طلبته أسرتها عند زواجها من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، حسن مختار، في 22 نوفمبر 1970.

وبحسب المنشور الذي شاركته أميرة حسن مختار عبر حساب والدتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، فإن قيمة مهر والدتها تبلغ قيمته 25 قرشا مصريا.

وعلقت أميرة حسن مختار على مهر والدتها قائلًة: "مهر مامي.. أحلى قصص الحب".

وتفاعل عدد من الفنانين مع المنشور المتعلق بمهر رجاء الجداوي، ومن أبرزهم الفنانة المصرية، سوسن بدر، التي علقت لابنتها: "يا قلبي الله يرحمهم، وبإذن الله يجمعهم تاني حبهم لبعض ودعواتك ليهم".

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