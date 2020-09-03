دريد لحام يطل مجدداً للحديث عن زواج سابق «كاد يدمر عائلته»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعاد الفنان السوري دريد لحام التأكيد على تصريحات إعلامية سابقة حول زواجه من الفنانة صباح الجزائري معتبراً إياها بأنها (غلطة)، موضحاً: "عندما تبني سعادتك على خراب بيت يقع الخطأ، العلاقة بيني وبين صباح في بدايتها كانت جميلة إلى أن اكتشفنا أنها خاطئة، حينها كانت وجهة نظرنا وموقفنا إنهاء هذه العلاقة لأنها ستكون على حساب دمار عائلة".

وحول طبيعة علاقته مع زوجته السيدة هالة بيطار بعد سنوات طويلة من المحبة، والسيرة الذهبية التي جمعتهما معاً قال الفنان دريد لحام، في تصريحات لموقع (فوشيا)، إنه يحرص على مساعدتها في أعمال المنزل، مشدداً على شغفه في العمل على إعداد أصناف الأطعمة المختلفة معها.

وحول الحب وتحوله إلى اعتياد قال لحام إن الحب لايزال موجوداً لكن أساليب الشباب في التعبير عن الحب لم تعد موجودة بينه وبين زوجته بل استبدلاها بعدة أمور أهمها القناعة المتبادلة، والاحترام المتبادل، وشعوره بأنه مكسور الجناح من غير زوجته وأن بقاءهما سوية مصلحة مشتركة للطرفين.

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