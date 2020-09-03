محمد رمضان يحصل على الإقامة الذهبية للإمارات

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

وجه الفنان محمد رمضان، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد حصوله على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على "انستغرام": "شكراً حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وشكراً حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".

ويتواجد رمضان في دبي هذه الفترة لتصوير أغنيته الجديدة مع الفنان العالمي ميتر جيمس وهي بعنوان "يا حبيبي".

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