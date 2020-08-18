شارون ستون تقصف ترامب بسبب «كورونا»: لا تصوّتوا لقاتل

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أبدت الممثلة الأميركية شارون ستون دعمها للمرشح الديمقراطي المفترض، جو بايدن، وكامالا هاريس التي اختارها بايدن لتكون نائبة له، في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.

ودعت ستون (62 عاماً) في مقطع فيديو عبر إنستغرام، متابعيها للتصويت لبايدن وهاريس، ووصفت هذا بأنه «الشيء الوحيد الذي سيغيّر أزمة فيروس كورونا الصحية في الولايات المتحدة».

واعتبرت انتخابات الرئاسة الأميركية 2020 بمثابة «مسألة حياة أو موت».

وكشفت ستون عن أن اثنين من أقربائها يصارعان من أجل الحياة في مونتانا، بعد تشخيص إصابتهما بـ«كوفيد-19»، الذي يسببه فيروس كورونا.

وبينما لم تشر بالاسم إلى الرئيس دونالد ترامب، فإنها ألقت بالمسؤولية عليه في وفاة أكثر من 170 ألف شخص منذ مارس الماضي جراء الإصابة بالفيروس. وقالت ستون: «لا تصوّتوا لقاتل».

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