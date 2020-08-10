وفاة أحد نجوم "باب الحارة" الممثل السوري طوني موسى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي الممثل السوري طوني موسى مساء أمس الأحد نتيجة احتشاء عضلة قلبية.

وأدى موسى شخصية أبو منير المنشار في مسلسل "باب الحارة" الشهير، وسيشيع من مشفى الأسد الجامعي إلى مثواه الأخير في مقبرة باب شرقي في دمشق، وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

ومن أهم الأعمال التلفزيونية التي شارك فيها: مسلسل "انتقام الزباء"، مسلسل "فوزية"، "باب الحارة" (الجزء العاشر)، "تخت شرقي"، "الولادة من الخاصرة 2013.

يذكر أن الفنان طوني موسى متزوج ولديه 5 أبناء.

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