وفاة الفنانة المصرية سامية أمين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

غيب الموت، اليوم الأحد، الفنانة المصرية سامية أمين عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض.

واشتهرت سامية أمين بأداء الأدوار الصعبة في المسلسلات التلفزيونية مثل أعمال حضرة المتهم أبي ولحظات حرجة الضوء الشارد.

وشاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون حيث تركت وراءها رصيدا يبلغ أكثر من من 30 عمل فني.

ومن أبرز مسلسلاتها أيضا: بابا نور، عيش أيامك، حضرة المتهم أبي، أولاد الأكابر، سوق الزلط، عفريت القرش، الملك فاروق، حق مشروع، المصراوية، بشرة سارة، قصة الأمس.

وآخر أعمال الفنانة مسلسل "موعد مع الوحوش"، في عام 2010، مع الفنان الراحل خالد صالح، ولم تظهر في أي مشاركات فنية بعدها، نظرًا لعدم عرض سيناريوهات مناسبة عليها.

والفنانة سامية أمين من مواليد 14 مارس 1945، وزوجة الفنان مصطفى الدمرداش، ووالدة الفنان الشاب أحمد الدمرداش.

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