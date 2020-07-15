الطبيب الشرعي: النجمة نايا ريفيرا غرقت عرضاً



لوس أنجلوس - أ.ف.ب

أكد الطبيب الشرعي أن نجمة مسلسل «غلي» الممثلة نايا ريفيرا التي عثر على جثتها في بحيرة فقدت فيها مدة خمسة أيام، أنها توفيت جراء «حادث غرق عرضي».

وسمح تفحص الجثة بالتأكيد أنها عائدة للممثلة البالغة 33 عاماً، فيما لم تظهر عليها آثار جروح كما قال الطبيب الشرعي في منطقة فينتورا قرب لوس انجلوس في بيان.

وأوضح أن ما من مؤشر يظهر أن الكحول أو المخدرات لعبت دوراً في غرق نايا ريفيرا.

وغرقت الفنانة في بحيرة بيرو بعدما استأجرت مركباً في الثامن من يوليو الجاري مع ابنها البالغ أربع سنوات. وفقدت منذ ذلك الحين، وبوشرت عمليات بحث واسعة في اليوم نفسه بمشاركة غواصين ومروحيات.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على نجل الممثل نائماً في المركب وهو يضع سترة نجاة بعد ساعات على إبحارهما.

وذكر نجل الممثلة أنه ووالدته كانا يسبحان في البحيرة، وأنها ساعدته للصعود مجدداً إلى القارب، وعندما استدار، رآها «تختفي تحت الماء»، كما روى قائد الشرطة بيل أيوب.

وكانت ريفيرا قد اشتهرت من خلال تأديتها شخصية سانتانا لوبيز في مسلسل «غلي» الذي شاركت فيه لستة مواسم (2009-2015).

وحقق هذا العمل التلفزيوني الذي تدور أحداثه في مدرسة ثانوية أميركية نجاحاً كبيرا، وانتهى عرضه في 2015.

كذلك شاركت ريفيرا أخيراً في مسلسلي «ديفيوس مايدز» و«ستيب آب: هاي ووتر».

وتطلقت ريفيرا في عام 2018 من والد الطفل الممثل رايان دورسي، وكانا يتناوبان حضانته.

وكان فريق «غلي» قد شهد مجموعة مآسِ حلّت بالممثلين المشاركين فيه، بينها انتحار الممثل مارك سالينغ عام 2018. كذلك توفي الممثل الكندي كولاري مونتيث يوليو 2013 جرّاء جرعة زائدة من المخدرات.

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