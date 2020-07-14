إيقاف مغنية جزائرية بسبب فيديو مسيء في مشفى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضبطت الجهات الأمنية في مدينة وهران الجزائرية مغنية الراي الجزائرية سهام الجابونية، بعد أن قامت بنشر فيديو مسيء لطاقم العمل بالمركز الاستشفائي الجامعي في المدينة الواقعة شمال غربي البلاد.

وستمثل المغنية سهام الجابونية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في مدينة وهران، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وجاء توقيف الجابونية على خلفية تصويرها لفيديو تهجمت فيه على الطاقم الطبي والعاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي في وهران.

حاولت المغنية تحريف حقائق، واتهام طاقم المستشفى بالإهمال والتسيّب من خلال الفيديو المصور، وفقا للمصدر.

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