إصابة جميلة بوليوود آيشواريا راي بـ «كورونا».. بعد زوجها ووالده أميتاب باتشان

المصدر: مومباي - رويترز

أثبتت الفحوص إصابة نجمة بوليوود، آيشواريا راي باتشان، وابنتها، بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد يوم من نقل والد زوجها وأشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان، وزوجها الممثل أبهيشيك للمستشفى لتلقي العلاج من «كوفيد-19»

وقال وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، راجيش توب، في تغريدة على «تويتر» إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات.

ولم يتضح ما إذا كانت نُقلت إلى المستشفى؛ مثلما نُقل أميتاب وأبهيشيك أمس السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.

عملت آيشواريا (46 عاماً)، التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود.

إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

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