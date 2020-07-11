إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشف النجم الهندي أميتاب باتشان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب باتشان عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت أنه تأكدت إصابته بالفيروس، وجاءت نتيجة التحاليل التي أجراها إيجابية، مشيراً إلى أنه يتلقى العلاج في المستشفى، بينما ينتظر أفراد أسرته نتيجة اختباراتهم.

وطلب النجم الهندي (77 عاماً) من كل الذين خالطوه أو كانوا قريبين منه في الأيام الـ 10 الماضية التأكد من سلامتهم، وإجراء الاختبارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news