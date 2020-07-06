هذا هو الاسم الحقيقي لـ"رجاء الجداوي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف تصريح دفن جثمان الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، والتي توفيت، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتبين من التصريح الذي أصدرته الإدارة الصحية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والتي تقع بنطاقها مستشفى أبو خليفة للعزل، أن اسم الفنانة الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، من مواليد 6 سبتمبر من العام 1934، وأن عمرها الحقيقي 86 عاماً، وكانت تقيم في 11 شارع الدقي بالجيزة.

وأكد التصريح على دفن الجثمان بمقابر العائلة في منطقة السيدة عاشة بالقاهرة.

كانت مصادر طبية في مستشفى العزل أبوخليفة بالإسماعيلية شرق العاصمة القاهرة قد كشفت تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي.

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