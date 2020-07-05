المغني نيل يونغ ينتقد ترامب لاستخدامه مقاطع من أعماله

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

انتقد المغني الكندي نيل يونغ (74 عاما) الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب استخدامه لمقاطع من أغانيه خلال أحاديثه الأخيرة لأنصاره عند نصب جبل راشمور بالقرب من مدينة كيستون بولاية داكوتا الجنوبية الأميركية.

وأعلن يونغ استياءه قائلاً على موقع تويتر أمس السبت: «لا أوافق على ذلك، واتباع هذا السلوك معي ليس على ما يرام».

وكان سكان الولاية الأصليين قد اعترضوا على قدوم ترامب إلى منطقتهم، إذ يعتبرون المرتفعات السوداء حول النصب الوطني في جبل راشمور مقدسة.

وألقى ترامب أمام صخرة مهيبة كلمة أمام آلاف الأنصار في يوم الاستقلال الأميركي وأمامه رؤوس أربعة رؤساء أميركيين سابقين منحوتة من الصخر.

ويعتبر يونغ مؤيداً للحزب الديمقراطي عن قناعة تامة ويعيش في كاليفورنيا، ويتمتع أيضاً بالجنسية الأميركية إلى جانب الكندية.

وأعرب يونغ عام 2016 عن استيائه التام من استخدام ترامب لأغانيه خلال حملته الانتخابية.

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