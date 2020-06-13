الفنان المصري مصطفى درويش يعلن إصابته بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري، مصطفى درويش، أمس الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا.

وأكد درويش أنه تعرض لأزمة صحية، خلال الساعات الأخيرة، وكان يشكو آلاماً في البطن وصداعاً وفقدان حاسة التذوق.

ودعا الفنان المصري، عبر صفحته على تطبيق «إنستغرام» متابعيه إلى الدعاء له بالشفاء، قائلاً: «هتعدي بإذن الله، بفضل دعواتكم».

في غضون ذلك، تلقى درويش دعماً كبيراً من زملائه نجوم الفن في مصر، فكتب أحمد السعدني: «ألف سلامة يا درش، خير إن شاء الله»، وعلقت آيتن عامر: «سلامتك يا مصطفى، هتعدي طبعاً بإذن الله».

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