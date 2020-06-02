وفاة المخرج المصري علاء النجار بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي المخرج علاء النجار، أحد أبرز مخرجي البرامج بالتلفزيون المصري متأثراً بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

نعى مجلس نقابة الإعلاميين الراحل بالتلفزيون المصري ”ماسبيرو“ واشار المجلس،إلى إصابته بفيروس كورونا السبت الماضي.

وتأتي وفاة النجار بعد ساعات من إعلان إصابة حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين بفيروس كورونا، وإصابة إعلاميين آخرين خلال الأيام الماضية منهم أية عبد الرحمن وريهام السهلي، ودينا حويدق، وكريم رمزي.

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