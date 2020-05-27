توقيف الممثل المغربي رفيق بوبكر بسبب الفيديو المسيئ.. والفنان يعتذر: لم أكن في وعي

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

وضع ممثل مغربي معروف قيد «الحراسة النظرية» مساء أمس الثلاثاء بتهمة «الإساءة إلى الإسلام»، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، كما أعلنت الشرطة.

ويتهم رفيق بوبكر (47 عاماً) بأنّه نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره «في وضعية غير طبيعية» فيما «يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات»، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقدّم الممثل أمس اعتذاراته عن الكلمات «غير اللائقة» من خلال نشر فيديو جديد في تطبيق «انستغرام»، يتحدث فيه عن ارتكابه «غلطاً»، مضيفاً انّه لم يكن «واعياً» وأنه كان يرمي «فقط إلى المزاح».

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها إنّها تلقت شكاوى «ووشايات من عدة مواطنين (...) ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها».

ووضع الممثل قيد «الحراسة النظرية» في مقر للشرطة التي تقوم ببحث تمهيدي بهدف «الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي»، وفق البيان.

وسبق لبوبكر أن لعب أدواراً في بعض من أبرز الانتاجات السينمائية المغربية، من بينها «ملائكة الشيطان» و«قسم رقم 8».

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