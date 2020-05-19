«البرنس» في أزمة بسبب صدام حسين «الغالي».. وحليمة بولند تدافع عن محمد رمضان

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

دافعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن النجم المصري محمد رمضان، مؤكدة أن «نمبر1» يحب الكويت والكويتيين، وذلك إثر تداول مقطع فيديو قديم للفنان يشيد فيه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ويصفه بـ«الغالي».

وكشفت حليمة بولند، خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها على «سناب شات» أنها حين سألت بطل «البرنس» عن المقطع، رد بتأكيد حبه للكويت وللكويتيين، وأن الفيديو المتداول قديم.

وأضاف «أنا قولت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية درامية وممكن أجسدها ده مش معناه إني أتفق مع سياسته.. هل لو مثلت شخصية هتلر ده معناه إني مع النازية؟!».

واختتمت حليمة بأن محمد رمضان بأنه سيظل «نمبر1» في مصر والخليج، مشددة على حبه للكويت.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قد هاجمت أمس الإثنين محمد رمضان، إثر تداول مقطع فيديو قديم له يقول فيه إنه يحب العراق «بلد الأساطير.. وصدام حسين الغالي». وشنت هجوماً على الفنان عبر حساباتها على مواقع التواصل، مضيفة بعدها: «البرنس النمبر مليون محمد رمضان سوالي بلوك على انستغرامه». وتابعت ساخرة «يا ويح قلبي الصراحه راح اموت و انتحر وأطير النومه من عيني».

يشار إلى أن حليمة بولند كانت قد احتفت في برنامجها «هنا الكويت» في حلقة السبت الماضي بمسلسل محمد رمضان الرمضاني الجديد «البرنس»، مستضيفة مخرج العمل (محمد سامي) واثنين من ابطاله (أحمد زاهر ورحاب الجمل).

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