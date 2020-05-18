حسني شتا يرد على رانيا محمود ياسين: مجرد سوالف وتسريحة شعر

المصدر: متابعة الامارات اليوم

رد الفنان الشاب حسني شتا، على تصريحات الفنانة رانيا محمود ياسين، والتي حذرته فيها من الترويج لتشابه شكله مع والدها محمود ياسين، وكتب حسني شتا عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا:«مش عارف فعلا هي بتحذرني ليه ومن إيه!!! ولو علي التحذير يبقي يتم توجيهه للجمهور اللي قال كده مش أنا..ثانيا احترامي وتبجيلي للفنان الكبير محمود ياسين بتاريخه الفني الكبير مفيش أي مقارنة لأن الأساتذة الكبار أمثال محمود عبد العزيز واحمد ذكي وعادل امام ونور الشريف وغيرهم من نجومنا الكبار لايمكن ان فيه ممثل أيًا كانت موهبته يقارن نفسه بيهم لأنهم صنعوا تاريخهم الفني بالفعل».

وتابع شتا:«صادف ان الدور في مسلسل ليالينا في حقبه زمنيه قديمة واللبس وغيرها من تفاصيل العصر تتماس مع طبيعة وشكل استاذنا محمود يس.وفيه شبه في الملامح خصوصا مع تسريحه الشعر والسوالف واللبس طب ايه المشكله بقي مش فاهم يا أستاذة رانيا ولكي مني كل التقدير».

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين قد حذرت من الترويج لتشابه الفنان الشاب حسني شتا ووالدها محمود ياسين، وطالبت كل نجم بالاعتماد على موهبته فقط وعدم النظر لوجود تشابه بينه وبين نجم من الزمن الجميل للفن.

وأضافت: "حكاية الشبه دي بتجيب نتيجة عكسية على فكرة حتى مع أبناء الفنانين اللى هما مضطرين يبقو شبه آبائهم بحكم الجينات سيبوهم يبقوا نفسهم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news