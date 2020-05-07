أديل تفاجيء العالم بإطلالة جديدة..هكذا خسرت وزنها

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

أثارت إطلالة الفنانة البريطانية الشهيرة أديل التي ظهرت بها بمناسبة عيد ميلادها ال32 الجدل، حيث فقدت الكثير من وزنها، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مظهرها الجديد، فعبر البعض عن اعجابها بما باتت تتمتع به من رشاقة لافتة، بينما أشار البعض إلى انها تبدو وكأنها شخصية أخرى غير التي عرفها بها جمهورها.

وترجع رشاقة اديل إلى اتباعها نظام غذائي يعرف برجيم "سيرتفود"، وممارستها رياضة "البيلاتس"، وذلك عقب انفصالها عن زوجها ووالد ابنها الوحيد سايمون كونيكى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news