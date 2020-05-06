مؤشرات "غوغل" تخذل عادل إمام ويسرا.. هذه أكثر المسلسلات التي تستقطب الجمهور في مصر

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

حسم إجصائيات محرك البحث العالمي "غوغل" الجدل القائم بين صناع الأعمال الدرامية، والجهات العارضة، حول المسلسل الاكثر جماهيرية في مصر، وكشفت تقارير"غوغل" كثير من المفاجآت بشأن نسب متابعة المسلسلات المصرية في رمضان 2020، والتي يبدو أنها خذلت النجوم الكبار مثل الزعيم عادل إمام في مسلسل "فالنتينيو"، ويسرا في "خيانة عهد"، ونادية الجندي ونبيلة عبيد في " سكر زيادة".

وتصدرمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة محرك البحث العالمي، واحتل رقم 1، والمسلسل يتناول سيرة البطل الشهيد أحمد المنسي ضابط الصاعقة المصرية والذي استشهد في كمين البرث منذ سنوات وسجل بطولة عظيمة من بطولات الجيش المصري.

وبحسب" غوغل" فإن المسلسل هو الأول في اهتمامات المصريين الأكثر بحثا لديهم، وأكثر المسلسلات التى يبحث عنها سكان ومواطني محافظة شمال سيناء، حيث تدور أحداثه.

واحتل الفنان محمد رمضان بمسلسله "البرنس" المركز التالي، وتصدر محمد رمضان قوائم البحث حيث تفاعل الجمهور بمصر مع القصة، والمسلسل يشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل روجينا ونور واحمد زاهر وسلوى عثمان ورحاب الجمل واحمد داش

وفي المركز الثالث في قائمة البحث جاء مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، وهو اول مسلسل خيال علمي في الشرق الأوسط .. ويحتل المسلسل يوميا مركزا متقدما على "تويتر" خاصة الحلقة العاشرة التي تصدرت "ترند" ليومين متتاليين. ويشارك في بطولة المسلسل عمرو عبد الجليل واحمد وفيق وناهد السباعي وسهر الصايغ

في المركز الرابع جاء مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، ومي عمر، ونجلاء بدر، واحمد صلاح حسني، والمسلسل يتناول قصة تعود لعام 1900 عن فتوة يعيش في حارة شعبية

في المركز الخامس جاءت النجمة دينا الشربيني بمسلسل "لعبة النسيان" والتي تنافس به هذا العام .. ورغم ان المسلسل يذاع على قناة غير مصرية لكن استحوذ على المركز الخامس من اهتمام المصريين نظرا لقصة التشويق التي يدور حولها المسلسل .. والذي يشارك في بطولته انجي المقدم واحمد صفوت واحمد داوود

ورغم ان المنافسة في رمضان شرسه جدا ويتبارى فيها حوالي 25 مسلسل مصري الا ان نتائج غوغل جاءت صادمة لبعض النجوم مثل يسرا التي تشارك بمسلسل "خيانة عهد"، وياسمين صبري التي تشارك بمسلسل "فرصة تانية"، وغادة عادل التي تشارك بمسلسل "ليالينا80" وكذلك عادل امام الذي يشارك بمسلسل "فالنتينو".

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