فيفي عبده تتوعد بمقاضاة "رامز مجنون رسمي": يامفتري ربنا ينتقم منك

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

منذ اللحظات الأولى لظهورها في حلقة مساء اليوم الثلاثاء من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، احتلت الفنانة فيفي عبده "التريند"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبر كثير من المغردين على موقع "تويتر" الحلقة هي الأفضل في البرنامج حتى الآن. مشيرين إلى إعجابهم بردود أفعال عبد التلقائية، وطريقتها الخاصة في نطق الكلمات باللغة الإنجليزية أو العربية، مثل قولها كلمة "فيس تي فيس"، وتقصد بها وجها لوجه باللغة الإنجليزية، وكلمة "البورنامج"، بدلا من "البرنامج".

أعرب البعض عن شكوكهم في علم فيفي عبده بالمقلب بسبب المظهر البسيط الذي ظهرت به خلال الحلقة، حيث ارتدت بلوزة وبنطلون "كاجوال" وحذاء رياضي، إلى جانب عدم ارتدائها الكثير من المجوهرات كعادتها. كما علق البعض على أنها اكتفت بالصراخ فقط ولم تتفوه بأي شتائم أو سباب، كما في المواسم الماضية.

وفور ظهور رامز في الاستديو خلال الحلقة دخلت فيفي عبده في حالة من الصراخ الهستيري، وقائلة" يا مفتري ربنا ينتقم منك". وكانت عبده قد توعدت رامز بمقاضاته نظير ما تعرضت له خلال الحلقة من صعق بالكهرباء.

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