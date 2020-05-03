من هو "طبيب الغلابة" الذي تصدر"ترند" بعد رفضه مساعدة "قلبي اطمأن"

المصدر: إيناس محيسن –أبوظبي

بعد ظهوره في برنامج "قلبي اطمأن" ورفضه المساعدات التي عرضها عليه "غيث" مقدم البرنامج، اكتسح الطبيب المصري محمد مشالي الملقب ب"طبيب الغلابة"، وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لمعرفة مزيد من المعلومات عنه.. فمن هو "طبيب الغلابة".

ولد الدكتور محمد عبد الغفار مشالي في محافظة البحيرة في عام 1944 لأب يعمل مدرس، وانتقل الوالد إلى الوالد إلى محافظة الغريبة، واستقرت لأسرة هناك. وتخرج من كلية طب القصر العيني في القاهرة عام 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة المصرية في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.

لسنوات طويلة خصص د.مشالي قيمة للكشف في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان. وتقديرا لجهوده أطلقت محافظة الغربية اسمه على أحد الشوارع في طنطا، وذلك بعد أن طالب سكان المحافظة بتكريمه.

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