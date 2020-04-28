ردا على اعتراض إسرائيل. .مؤلف ومخرج "النهاية": تحرير القدس دراما نحلم ان تتحقق

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

ردا على اعتراض وزارة خارجية إسرائيل على أحداث مسلسل "النهاية" ووصفها بأنها غير مقبولة، أوضح مؤلف المسلسل عمرو سمير عاطف، أن العمل ليس عملا سياسيا وإنما خيال علمي لأول مرة يتم تقديمه في العالم العربي، وتضمنه مشهد يتحدث عن تحرير القدس يرجع إلى أنه أمر يتمناه كل عربي.

وأكد مخرج المسلسل ياسر سامي، أن ما ورد في المسلسل من تحرير فلسطين وزوال إسرائيل، هو دراما لكنها حلم عربي عبر عنه العمل. مشيراً أن "على الكيان الصهيوني الانتظار لعام 2120 ليتحقق مما جاء في المسلسل من عدمه، ثم يعترض بعدها".

وأضاف سامي في تصريحات لمواقع إعلامية مصرية: "المسلسل يحكي عن حلم عربي نؤمن به ونحلم به أيضا، فلسطين أرض عربية إسلامية محتلة، وأنا وفريق العمل عبرنا عن هذا بالصورة، ولكن يبدو أن الصورة التي صنعتها كانت صادقة فأزعجتهم". وتابع سامي: "إسرائيل تعبر عن وجهها القبيح وكذبها فيما يُعرف بالحرية والرأي الآخر، هي لا تتقبل سوى رأيها فقط، ولا تهتم بسوى مصالحها فقط". لافتاً إلى أن الغرب قام بتشويه صورة العرب كثيرا في أفلامهم وتحدثوا عن هدم الهرم، وأن العرب عبارة عن خيم وجمل وصحراء ولم نعترض، وما إن شاهدوا عملا عربيا يتحدث عن المستقبل حتى اعترضوا".

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