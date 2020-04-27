بلاغ من مرتضي منصور ضد رامز جلال: جنون وجرائم جنائية

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

تقدم رئيس نادى الزمالك وعضو مجلس النواب، المستشار مرتضى منصور، ببلاغ للنائب العام ضد رامز جلال وقناة "MBC مصر" لوقف برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".

وأوضح منصور في البلاغ الذي قدمه اليوم، أن البرنامج يحتوى على أفعال تشكل جرائم جنائية ومخالفات وتجاوزات جسيمة وأعمالا عنف منافية للأخلاق العامة لدى الشعب المصري، كما يسيء البرنامج إلى الشعب المصري والفنانين المصرين. لافتا إلى أن الجرائم التي يرتكبها رامز في البرنامج تتمثل في الشروع في القتل والتعذيب والترويع والتخويف والاحتجاز بدون وجه حق واصطحاب حيوانات تثير الذعر، وذلك مع كل من الفنانة غادة عادل واللاعب علي معلول والفنانة ياسمين صبري. مشيراً إلى أن رامز اقر في البرنامج بأنه مجنون رسمي.

كذلك تقدم المستشار مرتضى منصور، بإنذار على محضر إلى وزير الداخلية ووزيرة الصحة ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، مطالبا بالقبض على رامز جلال باعترافه بانه مجنون رسمي، ومدمر ويشرع في قتل الناس مع القبض عليه وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. كما أرسل مرتضى منصور أنذر على يد محضر لرئيس المجلس الأعلى لشؤون الإعلام مطالباً بوقف عرض البرنامج. كما توعد بأن يلقى رامز نفس مصير سما المصري.

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