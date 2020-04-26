قطونيل" توقف إعلان ميس حمدان.. ومغردون "عقبال رامز"

المصدر: أبوظبي –الإمارات اليوم

أعلنت شركة "قطونيل" للمنتجات القطنية وقف إعلانها "ابن الجيران" الذي كان من بطولة الفنانة ميس حمدان، وأثار حالة من الجدل والرفض بين الجمهور، مؤكدة احترامها لآراء المشاهدين. وقامت الشركة بطرح إعلان جديد للعرض بداية من اليوم الأحد.

وأصدر مجلس إدارة مجموعة قطونيل، بيانا بعد الكشف عن توجيه مطالبات رسمية للبرلمان المصري بوقف الإعلان، ذكرت فيه: "تماشيًا مع ما أثير من ضجة حول إعلان قطونيل الأخير «ابن الجيران» ونظرًا لأننا دائمًا ما نأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما نقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر، قد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية».

وعبرت الفنانة ميس حمدان بطلة الإعلان، في تصريحات إعلامية، عن احترامها لرأي الجمهور وقرار الشركة. مؤكدة انها لا ترغب في أن تصل إلى الجمهور المصري بصورة سلبية، كما أعلنت عن حذفها الإعلان من كافة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعرب مغردون عبر موقع "تويتر" عن سعادتهم بهذه الخطوة مؤكدين أن المشاهد لابد أن يكون له رأي في ما يعرض على الشاشات، وعلق البعض "عقبال رامز"

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