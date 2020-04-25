أزمة إعلان ميس حمدان تصل إلى البرلمان: خادش للحياء

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

طالب عضو في مجلس النواب المصري، باتخاذ قرار عاجل بإيقاف إعلان تؤديه الفنانة ميس حمدان، لمصلحة إحدى شركات الملابس الداخلية، معتبراً أن الإعلان يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة ويخدش الحياء.

ونقلت تقارير صحافية عن النائب جون طلعت، قوله، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان، مؤكداً أن هناك حالة من الغضب تسيطر على عدد كبير من المصريين بسبب الإعلان والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة فضلاً عن حركات مستفزة للمشاهدين، على حد تعبيره.

يشار إلى أن الإعلان أثار جدلاً وموجة انتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه خلال الأيام الماضية، الأمر الذي اعتبرته الفنانة ميس حمدان نجاحاً للإعلان الذي تردد فيه العديد من العبارات المكررة، والتي جاءت من قبل في إعلان للشركة نفسها، علاوة على الاستفادة من النجاح الذي حققته أغنية «بنت الجيران»، إذ يحمل الإعلان عنوان: «ابن الجيران».

وأضاف النائب المصري أن القانون أقر العقوبة في حال خدش حياء شخص واحد فما بالنا بإعلان يشاهده الملايين على مدار الساعة، ويحتوي على عبارات خادشة للحياء، وأثارت غضب شريحة كبيرة من المصريين.