سادي ومهين.. مشاهدون يطالبون بوقف "رامز مجنون رسمي"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

فور عرض الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنانة رامز جلال واستضاف فيها الفنانة غادة عادل، أثار البرنامج غضب شريحة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن رامز تجاوز هذا العام حدود الضحك، وتمادى في تعذيب وإهانة ضيوفه من الفنانين.

وقام رامز خلال الحلقة بتقييد غادة عادل على كرسي وتعذيبها، كما قام بصعقها بالكهرباء، ما أدى إلى بكائها وانهيارها. الأمر الذي وصفه بعض رواد "توتير" بالعرض السادي، وأنه مهين لإنسانية الضيوف وبعيد تمتما عن الإضحاك، مطالبين بوقفه، في حين دافع البعض عنه معتبراً أن جلال قادر كل عام على تقديم أفكار مختلفة ومبتكرة. كما ألقى البعض اللوم على النجوم من ضيوف الحلقات لموافقتهم على المشاركة في البرنامج رغم ما يتعرضون له كل عام من إهانات مقابل الحصول على المال.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد استبقت انطلاق البرنامج، وتوعدت رامز بمقاضاته بسبب ما تعرضت له خلال الحلقة، التي لم تعرض بعد، من تعذيب وصعق بالكهرباء خلال الحلقة في حال رفضت الاستجابة لرامز وقول "أحبك يا رامز". مشيرة إلى أنها شعرت أثناء تنفيذ المقلب بأن القائمين عليه سيخلعون أظافرها من شدة التعذيب الذي تعرضت له.