وفاة ممثل كوميدي بريطاني متأثرا بـ "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي الممثل البريطاني تيم بروك تيلور، العضو في الثلاثي الكوميدي "ذا غوديز" (The Goodies)، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان بروك-تيلور جزءا من مجلة فوتلايت التابعة لجامعة كامبريدج، والتي كانت أرضا خصبة لعدة أجيال من المواهب الكوميدية في بريطانيا.

واقتحم الفنان، الذي توفي عن 79 عاما، مجال الراديو والتلفزيون في الستينيات إلى جانب غراهام تشابمن وجون كليس.

وشكل مع كل من غرييم غاردن وبيل أودي ثلاثي "ذا غوديز"، الذي تخصص في اسكتشات سريالية تتضمن الكوميديا الهزلية والأغاني. وفي عام 1975، تصدرت أغنيتهم "Funky Gibbon" قائمة أشهر 10 أغاني في المملكة المتحدة.

وحصل البرنامج التلفزيوني، الذي استمر بثه حتى سبعينيات القرن الماضي، على شهرة واسعة في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وتمكن من حصد متابعين في العديد من الدول.

وكان "ذا غوديز" جزءا من العصر الذهبي للكوميديا التلفزيونية البريطانية خلال الستينيات والسبعينيات.

ولأكثر من 40 عاما، كان بروك-تيلور أيضا عضوا في لجنة مسابقة “I’m Sorry I Haven’t a Clue” الكوميدية التي كانت تبثها هيئة الإذاعة البريطانية.

وسجلت في بريطانيا حتى مساء الأحد، 85175 إصابة بكوفيد-19 و10629 وفاة، وفق موقع تابع لجامعة جونز هوبكنز حول الوباء العالمي.