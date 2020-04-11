«بيبي فيس» وأسرته بعد صراع مع كورونا: استعدنا عافيتنا

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أعلن المغني الأميركي كينيث ادموندز، المشهور بلقب «بيبي فيس» والذي فاز بجائزة «غرامي» 11 مرة، أنه وأفراد أسرته استعادوا عافيتهم بعد صراع مع فيروس كورونا.

وأعرب ادموندز في تصريحات على قنوات التواصل الاجتماعي، أمس، وهو اليوم الذي أكمل فيه (62 عاماً) عن سعادته بالاحتفال بعيد ميلاد آخر.

وكتب المغني الأميركي، وهو أب لثلاثة أبناء: «أثبتت الاختبارات إصابتي بمرض كوفيد-19، وأيضاً أسرتي. إنه أمر مخيف للغاية أن أتعامل مع أصدقائي. إنني سعيد بإبلاغي أن الاختبارات سلبية الآن واستعدنا كامل عافيتنا».

وكشف ادموندز عن إنه سيشارك في حدث لموسيقى «هيب - هوب» على موقع «انستغرام» على الهواء مباشرة في 18 الجاري، وينظمه المنتج سويز بيتس والملحن تيمبالاند.

وشارك المغني الأميركي وكاتب الأغاني ومنتج الألبومات في عدد من أكثر أغاني «آر آند بي» وأغاني البوب الشعبية في تسعينات القرن الماضي، إذ عمل مع نجوم مثل ويتني هوستون ومادونا ومايكل جاكسون واريثا فرانكلين وستيفي وندر.

