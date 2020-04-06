مؤلفة «هاري بوتر» تتعافى من كورونا وتوصي بأسلوب تنفس

المصدر: لندن - وكالات

قالت جيه كيه رولينج مؤلفة روايات هاري بوتر إنها تعافت من كل أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لكنها لم تخضع لتحليل للكشف عن الفيروس.

وكتبت رولينج على موقع تويتر «خلال الأسبوعين الماضيين، كانت لدي كل أعراض (كوفيد-19)»، مضيفة «لم أخضع للتحليل.. لقد تعافيت تماماً».

ونشرت الكاتبة الشهيرة تسجيلاً مصوراً لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعرض لديها والتي أوصاها بها زوجها الذي يعمل طبيباً في المملكة المتحدة. وتابعت «تعافيت تماماً وأريد أن أشارك أسلوباً أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئاً، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيراً، مثلما حدث معي».

وتحظى رولينج (54 عاماً) صاحبة سلسلة «هاري بوتر» والأفلام التي حملت الاسم ذاته بإعجاب الملايين في أنحاء العالم، وهي أحدث من أعلن من المشاهير تعافيه من المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد وحصد حياة أكثر من 70 ألف شخص عالمياً.

وتشمل القائمة الآخذة في التزايد الممثلين توم هانكس وإدريس إلبا ومغنية البوب الأميركية بينك، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.