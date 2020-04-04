ضاعن جمعة في المستشفى.. ونورة الكعبي تطمئن الجمهور

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

طمأنت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، الجمهور على صحة الفنان الإماراتي القدير ضاعن جمعة، متمنية له الشفاء.

وكتبت الكعبي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع «تويتر»: «اتصلت بالأخ محمد ضاعن نجل الفنان القدير ضاعن جمعة للاطمئنان على صحة الوالد الذي أمضى نصف قرن من عمره في خدمة الفن الإماراتي... نتمنى من الله العلي القدير أن يشفيه، ويعود لأهله وذويه ومحبيه سالماً معافى».

من جهتهم، عبر عدد من المغردين عن تمنياتهم بالشفاء للفنان، مؤكدين مكانته البارزة في مسيرة الفن الإماراتي.

ودعى مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي الكاتب سلطان العميمي إلى تكريم الفنان الكبير، مضيفاً في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «تمنياً أن يتم تكريمه هو ورواد العمل الفني في الإمارات..نسأل الله أن يشفيه»، مسترجعاً تغريده كان قد نشرها في أغسطس الماضي، قال فيها عنه الفنان: إنه ضاعن جمعة «من رواد التمثيل الدرامي والمسرحي في دولة الإمارات، أكمل 48 عاماً من العطاء الفني. وشكل في مرحلة من المراحل ثنائياً مهماً مع الفنان الراحل سلطان الشاعر. ‏ألا يستحق... تكريماً يليق باسمه وعطائه؟ ‏وماذا يعلم الجيل الناشئ عن رواد العمل الفني في الإمارات؟».