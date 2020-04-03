"بنعدّي".. إهداء الفنان حسين الجسمي لدول الخليج والعالم العربي

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي بالتعاون مع مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أغنية جديدة أهداها لدول الخليج والعالم العربي تحت عنوان "بنعدّي"، داعياً من خلالها للتفاؤل والنظر الى المستقبل بعزيمة وإصرار، ومؤكداً أنها أزمة ستمر حتماً بالصبر والجهد في العمل الإنساني والوطني.

وقام الجسمي بتسجيل صوته عن بُعد، متضامناً وملتزماً كما أبناء وطنه العزيز بالعزل الصحي. وحملت أغنية "بنعدّي" كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، و"مكس" صهيب العوضي، ويقول في مقدمتها:

"هي أزمة و تعدّي .. مرّينا بالأصعب

بإذن الله بنعدّي .. وعليها نتغلّب

كلـنا وإيـد بأيـد .. بالعزم والهِـمّـة

نقدر وماهو بعيد.. نتـجاوز الأزمـة".

وقد تم تنفيذ مونتاج الأغنية بتضمينها الكثير من المشاهد الإنسانية التي يقوم بها جميع من هم في مواجهة هذه الأزمة، وتم عرض الفيديو عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب وعبر الإذاعات الخليجية والعربية.

شاهد الأغنية: