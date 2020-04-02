وفاة الموسيقي العالمي آدم شليزنجر بسبب فيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس الموسيقي وكاتب الأغاني المعروف آدم شليزنجر عن عمر ناهز 52 عاما، جراء تأثره بمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلن جوش جرير محامي الموسيقي الراحل، عن رحيله بعد تدهور حالته الصحية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان آدم شليزنجر قد أُدخل المستشفى في شمال ولاية نيويورك منذ أكثر من أسبوع، حتى رحل متأثرًا بـ“كوفيد – 19“.

وكتب شليزنجر كلمات أغنية حملت نفس اسم فيلم "ذلك الشيء الذي تفعله"، الذي كان من إخراج وبطولة توم هانكس في 1996.

وفاز بالعديد من جوائز إيمي. وكان مرشحًا لجائزة أوسكار.