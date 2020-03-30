فنانة مصرية تكشف إصابتها بكورونا.. مؤكدة: «الفيروس مش هزار»

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

كشفت الفنانة المصرية إيناس عز الدين عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة عبر فيديو نشرته على حسابها على «فيس بوك»، مساء أمس الأحد، أن إصابتها جاءت بعد عودتها من المغرب منذ ثلاثة أسابيع، على متن طائرة كان بها شخص مصاب بالفيروس، ولم يكشف عن ذلك إلا بعد الوصول إلى العاصمة القاهرة.

وذكرت الفنانة والمطربة التي عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في برنامج أراب آيدول عام 2014، في الفيديو أنها تتواجد في العزل المنزلي، ولم تختلط بأحد من أفراد أسرتها، وذكرت أنها بصحة جيدة، وحالة نفسية مستقرة ولا تعاني من أي اضطرابات نفسية، مضيفة: «الموضوع مش هزار، وليس كما يقول البعض عنصر المؤامرة.. أنا بخير وراضية».

وانتقدت سلوكيات بعض المصابين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يبثونه من مقاطع فيديو يظهرون فيها في حالة بكاء وانهيار وصراخ، وهو ما يسبب في خلق حالة من التوتر والفزع بين الجمهور. كما انتقدت ادعاءات البعض إصابتهم بالمرض ليتصدر «الترند»، قائلة: «المرض ليس فيه ادعاءات ولا يعرف تريند والناس غير قادرة على تحمل مزيد من الفزع».

وطالبت إيناس عز الدين وزارة الصحة بتوفير وسائل للتواصل مع الجمهور، والأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس، لافتة إلى أن أرقام التواصل التي تم توفيرها لا تجيب إلا بعد فترة، وأن التركيز في التشخيص يعتمد على قياس درجة حرارة المريض.

وذكرت أنها مصابة بالفيروس ولكنها لا تعاني من ارتفاع درجة الحرارة.، وأن الأعراض التي عانت منها تمثلت في ضيق في التنفس وصداع ثم بدأت تزيد حدتها.

وفور انتشار الفيديو، أرسلت وزارة الصحة المصرية سيارة إسعاف لنقل الفنانة الشابة لمستشفى العزل.

وأطلقت إيناس عز الدين في فبراير الماضي فيديو كليب جديد لأغنية «مالناش نصيب»، وكانت قد أعلنت اعتزالها الفن في 2014 ثم عادت بعد أسابيع.