الإعلامي اللبناني طوني خليفة: فيديو “انقبروا انضبوا ببيتكن” مجتزأ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الإعلامي اللبناني طوني خليفة أن الفيديو الذي انتشر مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي موجها فيه الشعب اللبناني بالبقاء بالمنزل بعبارة “انقبرو انضبوا ببيتكن” فيديو مجتزأ من سياق الحلقة الكامل لبرنامج "مع طوني خليفة" الذي يعرض على قناة الجديد، وذلك خلال لقاء مع إذاعة “فيوز إف إم” السورية.

وقال خليفة أن اجتزاء الكلام وتحويره أصبح أمرا اعتدنا عليه وأصبح من يقومون بهذا الفعل خبراء بالقيام بذلك.

وأضاف الإعلامي طوني خليفة أنه مازال مصرا على أهمية الالتزام بالمنزل وتطبيق الحجر الصحي من أجل الحفاظ خط الأمان الذي تتمتع به لبنان والحفاظ على صحة الناس.

وأضاف خليفة أن هناك استهتار من قبل من يتحدون الفيروس ولايتبعون قواعد الحجر ومازالوا في الشوارع والمقاهي.

وقال إنه يتحمل مسؤولية الكلمة التي وجهها والتي أزعجت البعض إلا أن القصد من ورائها حماية الملايين.

وفي ختام اللقاء، وجه طوني خليفة مرة أخرى رجاء للشعب اللبناني بضرورة الالتزام بالمنزل، حيث قال “اعملوا معروف انضبوا بالبيت، إزا سمحتوا كرمال كبار السن والمرضى غير القادرين على مواجهة الفيروس”.