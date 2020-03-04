عبد المجيد عبدالله يغلق حسابه على تويتر بسبب التنمر

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

قام الفنان عبد المجيد عبدالله بإغلاق حسابه على تويتر بعد أن تعرض للتنمر من قبل بعض المغردين في أعقاب مشادة كلامية بينه وعدد من متابعيه.

ونشر عبدالله تغريدة عبر فيها عن استيائه من الردود التي تلقاها، وأشار في عتابه لمهاجميه إلى أن مشواره يمتد إلى قربة 36 عاماً، وقارب عمره على الخمسين ولا يجب ان يسمح لمثل هذا الكلام الجارح، قبل ان يغلق حسابه نهائيا.

وسرعان ما دشن محبو الفنان السعودي هاشتاغ باسمه عبروا فيه عن دعمهم له، مؤكدين ان مكانته الفنية لا يمكن ان تتأثر بمثل هذا الموقف، وانه ليس في حاجة للدخول في مثل هذا الجدل.