بالفيديو.. سيدة تلمّح إلى أنها أم طفل قصي خولي: ظلمني وسأكشف الحقيقة

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

حالة واسعة من الجدل أثارتها سيدة تُدعى مديحة الحمداني، بعد أن نشرت، مساء أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي ومنهارة، مدعية بشكل غير مباشر أنها أم طفل قصي، واتهمت الفنان السوري بظلمها، والتسبب في معاناتها هي وابنهما.

وتحدثت الحمداني في بداية الفيديو، الذي تحدثت فيه بلهجة مغاربية (إحدى دول منطقة المغرب العربي)، عن ما تعنيه من تشويه قائلة: «عيب عليكم، تتحدثون عني وعن ابني وأنتم لا تعرفوني، عيب عليكم تسيئون لابني طفل صغير، حرام وعيب على قصي الذي وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عاملت فينا من القهر والظلم». مؤكدة أنها تنتمي إلى عائلة محترمة، وأنها كانت تعمل في شركة محترمة عندما تعرفت إلى الخولي من خلال عملها في عام 2014، وزملاؤها في العمل يعرفون الحقيقة.

وأشارت الحمداني إلى أنها شاهدت قصي خولي في أحد البرامج التلفزيونية يتحدث عن كونه أباً مثالياً لابنه، وأنه «يحممه» مرتين في اليوم، مضيفة أن عمله هو التمثيل، وهي لا تلومه عندما يمثل دور الأب المثالي. موضحة أنها صمتت عاماً كاملاً، ولكن بعد ما شاهدته لن تصمت مرة أخرى، وأن دورها في التحدث وكشف معاناتها قد حان. وحذرت الحمداني قصي خولي من الكذب في أي لقاء تلفزيوني مقبل، وإلا ستظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتكشف كل الحقائق.