أزمات بالجملة تطارد محمد رمضان.. نيابة وصورة مسروقة و«كبدة البرنس»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في أزمات الفنان محمد رمضان المتواصلة، برزت فصول جديدة، إذ لاحقت النجم المصري اتهامات أخرى، تضاف إلى مشكلته مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر.

وأكد المحامي محامي الطيار، مجدي حلمي، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رمضان، متهماً إياه بنشر فيديوهات واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أبو اليسر.

وأفاد خبير الملكية الفكرية حازم الطحاوي بأن البلاغ الجديد يضع محمد رمضان على خط المواجهة مع اتهامات بجرائم يعاقب عليها المشرع المصري بعقوبات مقيدة للحرية تصل مدتها إلى خمس سنوات.

يشار إلى ان محمد رمضان تخلف أول من أمس، عن حضور أولى جلسات مقاضاته امام المحكمة الاقتصادية في الدعوى التي أقامها ضده الطيار، إذ لم يحضر هو أومن يمثله قانونياً.

ويبدو أن أزمات محمد رمضان لن تقف عند هذا الحد، إذ تعرض على مدى الساعات الماضية لأزمتين أخريين، إذ اتهمه المصور الفوتوغرافي حسام مناديلي بسرقة إحدى صوره، وتصميم «بوستر» مسلسله الرمضاني الجديد «البرنس» لعام 2020، عليها دون إذن مسبق منه.

كما كشف صاحب مطعم كبدة شهير في مصر، عن تصوير محمد رمضان فيديو كليب جديد له داخل المطعم دون أخذ تصريح أو إذن منه.

ونشر رمضان البرنس، عبر قناته على موقع «يوتيوب» فيديو يشرح فيه تفاصيل الواقعة، وقال إنه تلقى إخطاراً من العاملين بالمطعم بأن محمد رمضان في طريقه للمطعم، ليوجه بالترحيب به ومنحه 20 منضدة، ظناً منه أنه سيأتي لتناول وجبة كبدة فقط.

وأضاف أنه أعرب عن استغرابه بعدما فوجئ بوجود كاميرات كبيرة عدة في المطعم. وهدد برفع دعوى قضائية بسب الواقعة، مؤكداً أنه لن يترك حقه، وقال «إنت نجم آه، بس ما تجيبش ناس تهددنا وماتهددش الناس».